KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavlarına katılım sağlayan ve sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav sonuçlarına göre puanlarını öğrenen adaylar, ÖSYM'den yapılacak olan 2023 KPSS tercih kılavuzu duyurusunu bekliyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu) - 1

2023 KPSS tercih kılavuzu için gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamasına çevrildi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavlara katılım sağlayan aylar KPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

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KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu) - 2

2023 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından paylaşıldı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, tercih tarihlerini bekliyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ardından başlayacak.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu) - 3

KPSS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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