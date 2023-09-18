KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavlarına katılım sağlayan ve sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav sonuçlarına göre puanlarını öğrenen adaylar, ÖSYM'den yapılacak olan 2023 KPSS tercih kılavuzu duyurusunu bekliyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
2023 KPSS tercih kılavuzu için gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamasına çevrildi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavlara katılım sağlayan aylar KPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?