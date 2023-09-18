KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

KPSS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.



Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.