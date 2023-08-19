KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK yurt başvurusu ve burs başvurusu ne zaman alınacak?
2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi ise yurt başvuruları gündeme geldi. Eğitim alacakları şehirlerde barınma ihtiyaçlarını KYK yurtları ile sağlamak isteyen üniversiteliler, KYK yurt başvuru takvimini merak ediyor. Öte yandan maddi destek almak için de KYK burs ve kredi başvuruları gündeme geldi. Peki, KYK yurt başvuruları 2023'te ne zaman başlayacak? Burs başvurusu ne zaman alınacak?
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ailelerinden uzaktaki şehirlerde üniversite eğitimi alacak gençler, şimdi ise KYK yurt başvurusu ve bunun yanı sıra burs/kredi başvurularına odaklandı. İşte, 2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuru takvimine dair son bilgiler...