KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK yurt başvurusu ve burs başvurusu ne zaman alınacak?

2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi ise yurt başvuruları gündeme geldi. Eğitim alacakları şehirlerde barınma ihtiyaçlarını KYK yurtları ile sağlamak isteyen üniversiteliler, KYK yurt başvuru takvimini merak ediyor. Öte yandan maddi destek almak için de KYK burs ve kredi başvuruları gündeme geldi. Peki, KYK yurt başvuruları 2023'te ne zaman başlayacak? Burs başvurusu ne zaman alınacak?

KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK yurt başvurusu ve burs başvurusu ne zaman alınacak? - 1

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ailelerinden uzaktaki şehirlerde üniversite eğitimi alacak gençler, şimdi ise KYK yurt başvurusu ve bunun yanı sıra burs/kredi başvurularına odaklandı. İşte, 2023 KYK burs/kredi ve yurt başvuru takvimine dair son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK yurt başvurusu ve burs başvurusu ne zaman alınacak? - 2

GENÇLİK VE SPOR BAKANI'NDAN KYK AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabı üzerinden 2023- YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması hakkında, "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye’nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" dedi.

KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK yurt başvurusu ve burs başvurusu ne zaman alınacak? - 3

2023 KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?,


2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK yurt başvurusu ve burs başvurusu ne zaman alınacak? - 4

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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