KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK yurt başvurusu ve burs başvurusu ne zaman alınacak?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.



Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



