MEB LGS 2024 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu: LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

SINAV GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.



