MEB LGS 2024 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu: LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Yanıt verilen konulardan biri de LGS sınav giriş belgelerine ilişkin. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MEB LGS 2024 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu: LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

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MEB LGS 2024 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu: LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronikortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecek.

MEB LGS 2024 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu: LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİ'NE KAYITLI OLMAYAN OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklar.

MEB LGS 2024 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu: LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 4

SINAV GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

MEB LGS 2024 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu: LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 5

Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

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