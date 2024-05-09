MEB LGS 2024 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu: LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Yanıt verilen konulardan biri de LGS sınav giriş belgelerine ilişkin. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.