KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları tarihi)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl eğitim hayatlarına katkı sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, 19 Ekim tarihinde başvuruları tamamladı. KYK burs başvuru sonuçları için ise gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevrildi. Peki, 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları tarihi) - 1

2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları, burs başvurularının açıklanmasını bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin hem eğitim hayatlarına hem de günlük yaşantılar için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan KYK bursları için başvurular tamamlandı. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları tarihi) - 2

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları tarihi) - 3

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları tarihi) - 4

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 GSB KYK burs sonuçları tarihi) - 5

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden yapabilecek.

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