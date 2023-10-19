KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK burs başvurularında son durum

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Burs başvuruları için ise artık son saatler. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK burs başvurularında son durum - 1

Yüz binlerce öğrencinin beklediği 2023 KYK Burs ve kredi başvuruları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmuştu. Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ederken, henüz başvuru işlemini yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. İşte, KYK burs/kredi başvuru sonuçları hakkında bilgi...

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK burs başvurularında son durum - 2

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK burs başvurularında son durum - 3

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayında açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK burs başvurularında son durum - 4

KİMLER BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

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