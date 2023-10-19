KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK burs başvurularında son durum
İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Burs başvuruları için ise artık son saatler. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüz binlerce öğrencinin beklediği 2023 KYK Burs ve kredi başvuruları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmuştu. Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ederken, henüz başvuru işlemini yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. İşte, KYK burs/kredi başvuru sonuçları hakkında bilgi...