KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihi)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları, bu yıl ilk defa üniversiteye başlayan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Üniversite sınavının ardından kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlere giden öğrenciler, yurt başvurularının ardından KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu duyurusuna çevrildi. Peki, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı, binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?