KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun ne kadar olduğu, burs başvurularının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarında ücret artışını gidilmişti. Peki, KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar?

KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar? - 1

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği burs sonuçları açıklandı. 2023-2024 yılı KYK burs başvurularının açıklanmasıyla birlikte gözler burs rakamlarına ve bursların ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar?

EĞİTİM HABERLERİ

KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar? - 2

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar? - 3

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar? - 4

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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