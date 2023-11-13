KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursunun ne kadar olduğu, burs başvurularının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarında ücret artışını gidilmişti. Peki, KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar?
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği burs sonuçları açıklandı. 2023-2024 yılı KYK burs başvurularının açıklanmasıyla birlikte gözler burs rakamlarına ve bursların ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, KYK bursu ne kadar, ne zaman yatar?