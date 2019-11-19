KYK bursu ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?(KYK kredi ve burs miktarı ne kadar?)

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvurusu sonuçları açıklandı.
KYK'dan burs ve kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor)
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.
Daha sonra ise KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.
Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
KYK kredi ve burs başvurusunda kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri kredi kapsamından çıkartılıp bursa dönüştürülebiliyor. Öğrenim süresinde kredi almaya hak kazanan öğrenciler KYK tarafından belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına girerse dilekçeyle kredilerini bursa dönüştürebilir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilerden eğitim hayatı boyunca başarılı olma şartı beklenmektedir. Burs alan öğrencilerin genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00'nin altına 100 üzerinden ise 53.33'ün altına düşmemesi gerekmektedir. Öğrenciler bu şartı sağlamayadıklarında bursları krediye dönüşür.
Krediye dönüşen burslar başarı şartının tekrar sağlanması durumunda yeniden bursa çevrilmez. Dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için ise başarı şartı hazırlık eğitimini aksatmadan bir üst sınıfa geçmek olarak belirlenmiştir.
Ayrıca;
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
KYK tarafından verilen kredilerde başarı şartı aranmamakta. Ancak;
başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
KYK tarafından verilen burslar üniversiteler tarafından belirlenen öğrenim sürelerini kapsamakta. Bu nedenle okulun uzaması durumunda öğrencilerin kredi ve burs ödemesi kesilir.
OKULUM ERKEN BİTTİ BURS VE KREDİ ALMAYA DEVAM EDER MİYİM?
Kredi ve burslar eğitim hayatını desteklemek amacıyla sağlanan paradır. Okulunuzu erken bitirmeniz durumunda krediniz ve bursunuz otomatik olarak kesilecektir. Eğer okulu erken bitirirseniz kredi geri ödemesini aldığınız para üzerinden yaparsınız.
KYK tarafından sağlanan kredilere faiz uygulamaktadır. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) belirlenmektedir. Kredi alan öğrenciden alınacak toplam faiz kredi miktarının üç katını geçmez.
KYK kredi alan öğrencilere mezun olduktan sonra iki yıl süre vermektedir. İki yılın dolmasının ardından öğrenciler aldıkları krediyi taksitler halinde ödeyebilir.
Mezun olduktan 2 yıl sonra krediyi ödeyecek maddi durumunuz yoksa başvuruyla ödemeyi bir yıl daha erteleyebilirsiniz. Askerlikle mükellef olan adaylar ödemelerini askerlik süresince erteleyebilir. Bu süre içerisinde kredi ödemelerine faiz uygulanmaz.
KYK kredi alan öğrencilerden ödemelerini 2 yılın ardından yapmasını beklemekte. Öğrenciler mezun olduktan sonra ödemek isterlerse faiz üzerinden indirim yapılmaktadır. Ana para üzerinden indirim ise söz konusu değildir. İlk yıl faizlerden yüzde 30 ikinci yıl yüzde 20 erken ödeme indirimi yapılmaktadır.