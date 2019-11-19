KYK bursu ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?(KYK kredi ve burs miktarı ne kadar?)

KREDİ BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

Daha sonra ise KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.