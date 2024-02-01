LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 LGS takvimi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Şimdi ise LGS başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
2024 LGS oturumunda, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Yeni yılın başlaması ve eğitim yılının ilk yarısının da tamamlanması ile öğrenciler başvuru tarihlerine odaklandı. İşte, 2024 LGS takvimi...