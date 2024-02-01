LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 LGS takvimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Şimdi ise LGS başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 LGS takvimi - 1

2024 LGS oturumunda, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Yeni yılın başlaması ve eğitim yılının ilk yarısının da tamamlanması ile öğrenciler başvuru tarihlerine odaklandı. İşte, 2024 LGS takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 LGS takvimi - 2

2024 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. 2024 LGS başvuru takvimi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 LGS takvimi - 3

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER