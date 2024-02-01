LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 LGS takvimi

2024 LGS oturumunda, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Yeni yılın başlaması ve eğitim yılının ilk yarısının da tamamlanması ile öğrenciler başvuru tarihlerine odaklandı. İşte, 2024 LGS takvimi...