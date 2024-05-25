LGS sınav giriş yerleri açıklandı: 2024 MEB LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? (e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. LGS merkezi sınavında öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığının hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden alabilecekleri bildirildi.

LGS sınav giriş yerleri açıklandı: 2024 MEB LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? (e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte LGS sınav yerleri de açıklanmış oldu. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sınav giriş yerleri açıklandı: 2024 MEB LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? (e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 2

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

LGS sınav giriş yerleri açıklandı: 2024 MEB LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? (e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 3

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacak.

LGS sınav giriş yerleri açıklandı: 2024 MEB LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? (e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 4

ÖĞRENCİLERİN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

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