LGS sınav giriş yerleri açıklandı: 2024 MEB LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? (e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. LGS merkezi sınavında öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığının hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden alabilecekleri bildirildi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte LGS sınav yerleri de açıklanmış oldu. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.