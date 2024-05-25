LGS sınav giriş yerleri açıklandı: 2024 MEB LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? (e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA