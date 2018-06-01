LGS öncesi Zuhuratbaba ve Eyüp Sultan'a koştular

1 Yarın yapılacak LGS öncesi Zuhuratbaba türbesine erken saatlerden itibaren gelen öğrenci ve veliler uzun kuyruklar oluşturdu.

2 Öğrenciler ve kendilerine destek olan aileleri, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı.

3 Çocukları okulda ya da dershanede olan bazı veliler de türbeye yalnız gelerek dua okudular. Bazı vatandaşlar mezar başındaki yoğunluk nedeniyle türbe bahçesinde oturarak dua etti.

4 Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürdü. Türbeye annesiyle gelen Zeynep Ülker, " Sınava bir kaldı. Çok heyecanlıyız. Son duamızı etmeye geldik. Çok hazırlandık. Okulda sürekli deneme oluyoruz. Bizim için yoğun bir dönemdi. Yarın bitecek" dedi.

5 Kızıyla türbeye gelen Hatice Yerdeyatar ise "Biz de LGS anneleri olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Buraya son dualarımızı etmeye geldik. Allah bütün yavrularımızın inşallah yardımcısı olsun. Buradan herkese dua ediyoruz. Onlarda heyecanlı bizde heyecanlıyız haliyle. İnşallah 12 buçukta neticeye ermiş olacağız. " diye konuştu.

6 Eyüp Sultan türbesine gelen öğrenciler ve aileleri de dualar etti.

7 Akın Çelik başarılı bir sınav geçirmek için dua ettiğini ifade ederek, "Yeterince çalıştık, İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" şeklinde konuştu.

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