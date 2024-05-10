Tarih belli oldu: EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvuru süreci başladı. Kuraya, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi ya da okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek. Bu adaylar, sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak. Peki, EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?
EKPSS kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvurular başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak.