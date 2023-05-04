LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e- Okul üzerinden sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB kılavuz paylaştı

2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Kılavuzla birlikte LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e- Okul üzerinden sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e- Okul üzerinden sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB kılavuz paylaştı - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerine ilişkin ayrıntılar belli oldu. LGS 2023 kılavuzunda  usul ve esaslara yer verildi.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e- Okul üzerinden sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB kılavuz paylaştı - 2

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e- Okul üzerinden sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB kılavuz paylaştı - 3

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e- Okul üzerinden sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB kılavuz paylaştı - 4

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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