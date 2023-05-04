LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? e- Okul üzerinden sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB kılavuz paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerine ilişkin ayrıntılar belli oldu. LGS 2023 kılavuzunda usul ve esaslara yer verildi.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.