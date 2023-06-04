LGS taban ve tavan puanlar 2023: LGS taban/tavan puanları açıklandı mı, başarı sıralaması belli oldu mu?

2023 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2023 LGS taban ve tavan puanları, lise tercih işlemleri öncesinde gündeme geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 LGS taban ve tavan puanları hakkında henü bir açıklama yapılmadı. LGS tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.



Öte yandan geçtiğimiz yılın LGS taban ve tavan puanları şu şekilde;