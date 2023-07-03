LGS tercihleri başladı: 2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih ekranı)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün erişime açılan LGS tercih ekranıyla birlikte binlerce öğrenci, sınavdan aldıkları puanlara göre lise tercihi yapmaya başlayacak. Bakanlık tarafından, öğrencilere destek sağlaması için erişime açılan LGS tercih robotu ise öğrencilerin tercih yapmasını kolaylaştıracak. Peki, 2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.
2023 LGS tercihleri bugün itibarıyla erişime açıldı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında bugün başlayan LGS tercihleri öncesinde binlerce öğrenci tercih yapmaya hazırlanıyor. Güzel bir lisede okuma hayaliyle tercih yapacak olan öğrenciler, LGS tercih robotu sayesinde daha rahat bir tercih işlemi gerçekleştirebilecek. Peki, 2023 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.