Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf tekrarı hakkında tüm ayrıntılar
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasıyla liselerde sınıf tekrarı konusu da gündeme geldi. Peki, liselerde sınıf tekrarı olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılında yeni uygulamaları da hayata geçirdi. İşte, liselerde sınıf tekrarı hakkında bilgiler...