Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf tekrarı hakkında tüm ayrıntılar

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasıyla liselerde sınıf tekrarı konusu da gündeme geldi. Peki, liselerde sınıf tekrarı olacak mı?

Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf tekrarı hakkında tüm ayrıntılar - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılında yeni uygulamaları da hayata geçirdi. İşte, liselerde sınıf tekrarı hakkında bilgiler...

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Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf tekrarı hakkında tüm ayrıntılar - 2

LİSELERDE SINIFTA KALMA OLACAK MI?


Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrenciler kayıt olabilecek.

Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.


Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf tekrarı hakkında tüm ayrıntılar - 3

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar da sınıf tekrar edecek. Bu uygulama, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

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