MEB Açık Lise sınav sonuçları: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavda, açık liselilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 eğitim dönemi 2. Dönem AÖL oturumları, sınav merkezlerinde geride kaldı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, MEB Açık Lise sınav sonuçlarında son bilgiler...