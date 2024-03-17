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MEB Açık Lise sınav sonuçları: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavda, açık liselilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB Açık Lise sınav sonuçları: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2023-2024 eğitim dönemi 2. Dönem AÖL oturumları, sınav merkezlerinde geride kaldı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, MEB Açık Lise sınav sonuçlarında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB Açık Lise sınav sonuçları: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL 2.DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

MEB Açık Lise sınav sonuçları: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

MEB Açık Lise sınav sonuçları: AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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