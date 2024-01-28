MEB Açık Lise sınav tarihleri: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2023-24 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
MEB Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları, açıköğretim lisesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 1. dönem AÖL sınavlarının ardından şimdi de 2. dönem açık lise sınavlarının tarihi merak konusu oldu. İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihi...