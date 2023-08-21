MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu ne zaman? MEB DYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) alınan bilgiye göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı. Buna göre, Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Peki, MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu ne zaman?
MEB DYK başvuru süreci başlıyor. Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 9'uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ihtiyaç doğrultusunda Türkçe dersinden başvuru yapabilecek.