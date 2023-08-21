MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu ne zaman? MEB DYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) alınan bilgiye göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı. Buna göre, Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Peki, MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu ne zaman?

MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu ne zaman? MEB DYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır? - 1

MEB DYK başvuru süreci başlıyor. Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 9'uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ihtiyaç doğrultusunda Türkçe dersinden başvuru yapabilecek.

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MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu ne zaman? MEB DYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır? - 2

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenecek kurslar için başvurular 24-28 Ağustos'ta alınacak.

MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurusu ne zaman? MEB DYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır? - 3

MEB DYK SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca açılacak kurs merkezleri belirlenerek 19-22 Ağustos'ta e-Kurs modülüne işlenecek, kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi tanımlamalarının yapılması ve onaylanması 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Öğretmen ve öğrenci başvurularının alınması 24-28 Ağustos'ta, kurs merkezi müdürlüklerince öğretmen ihtiyaçlarının e-Kurs modülüne girilmesi ile il ve ilçe merkez komisyonunca öğretmenlerin görevlendirilmesi 28-31 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması 31 Ağustos-3 Eylül'de, kurslar ise 4 Eylül 2023-7 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Kurslara katılmak isteyenler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvurabilecek.

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders, 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek.

Haftalık ders süresi 8 ve 11'inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12'nci sınıf ve mezunlar için 24 saat olabilecek.

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