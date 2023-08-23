MEB DYK kurs başvurusu ne zaman başlayacak? MEB DKY kursu öğretmen ve öğrenci başvuru tarihi

MEB DYK başvuru süreci hem öğrenciler hem de öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Bu yılın MEB DYK kursları için süreç takvimi ve ayrıntıları belli oldu. MEB DYK başvuru tarihleri yeni eğitim dönemi öncesi sorgulanıyor. Peki, MEB DYK kurs başvurusu ne zaman?

MEB DYK kurs başvurusu ne zaman başlayacak? MEB DKY kursu öğretmen ve öğrenci başvuru tarihi - 1

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ilişkin kılavuz yayımlandı. Buna göre, Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. İşte, MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurususu hakkında bilgiler...

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MEB DYK kurs başvurusu ne zaman başlayacak? MEB DKY kursu öğretmen ve öğrenci başvuru tarihi - 2

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenecek kurslar için başvurular 24-28 Ağustos'ta alınacak.

MEB DYK kurs başvurusu ne zaman başlayacak? MEB DKY kursu öğretmen ve öğrenci başvuru tarihi - 3

MEB DYK SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca açılacak kurs merkezleri belirlenerek 19-22 Ağustos'ta e-Kurs modülüne işlenecek, kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi tanımlamalarının yapılması ve onaylanması 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Öğretmen ve öğrenci başvurularının alınması 24-28 Ağustos'ta, kurs merkezi müdürlüklerince öğretmen ihtiyaçlarının e-Kurs modülüne girilmesi ile il ve ilçe merkez komisyonunca öğretmenlerin görevlendirilmesi 28-31 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması 31 Ağustos-3 Eylül'de, kurslar ise 4 Eylül 2023-7 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Kurslara katılmak isteyenler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvurabilecek.

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders, 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek.

Haftalık ders süresi 8 ve 11'inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12'nci sınıf ve mezunlar için 24 saat olabilecek.

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