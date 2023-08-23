MEB DYK kurs başvurusu ne zaman başlayacak? MEB DKY kursu öğretmen ve öğrenci başvuru tarihi
MEB DYK başvuru süreci hem öğrenciler hem de öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Bu yılın MEB DYK kursları için süreç takvimi ve ayrıntıları belli oldu. MEB DYK başvuru tarihleri yeni eğitim dönemi öncesi sorgulanıyor. Peki, MEB DYK kurs başvurusu ne zaman?
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ilişkin kılavuz yayımlandı. Buna göre, Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. İşte, MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvurususu hakkında bilgiler...