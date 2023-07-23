MEB ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte İlkokul kayıtları başvuru takvimi
MEB ilkokul kayıtları binlerce öğrenci velisinin gündeminde yer alıyor. MEB 2023-2024 eğitim dönemi için e-Kayıt sonuçlarını erişime açmıştı. Bu gelişmenin ardından on binlerce öğrenci velisinin araştırmaları hız kazandı. Peki, MEB ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak?
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açtığını ilan etti. İşte, MEB İlkokul kayıtları başvuru takvimi...