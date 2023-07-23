MEB ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte İlkokul kayıtları başvuru takvimi

MEB ilkokul kayıtları binlerce öğrenci velisinin gündeminde yer alıyor. MEB 2023-2024 eğitim dönemi için e-Kayıt sonuçlarını erişime açmıştı. Bu gelişmenin ardından on binlerce öğrenci velisinin araştırmaları hız kazandı. Peki, MEB ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

MEB ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte İlkokul kayıtları başvuru takvimi - 1

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açtığını ilan etti. İşte, MEB İlkokul kayıtları başvuru takvimi...

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MEB ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte İlkokul kayıtları başvuru takvimi - 2

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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MEB ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte İlkokul kayıtları başvuru takvimi - 3

İLKOKUL VE ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?


İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

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