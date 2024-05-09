Yarın okullar açık mı, okullar cuma günü tatil mi? MEB'den sorulara yanıt geldi
Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi büyük bir yankı uyandırdı. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amacıyla iş bırakma eylemine katılacağını açıkladı. İş bırakma eylemi açıklamaları ardından okulların tatil olup olmayacağı soruları gündeme geldi. Peki, okullar yarın açık mı, okullar cuma günü tatil mi?
İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto ediliyor. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi