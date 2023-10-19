MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ: Okullarda 1. sınavlar ne zaman? İşte yazılı sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik ile 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik dersleri ortak sınav şeklinde yapılacak. Söz konusu sınavlara kısa bir zaman kala öğrenciler de sınav hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, okullarda sınavlar ne zaman?
Okullarda ilk dönem birinci sınav tarihleri ertelendi. Okullarda gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem birinci sınavları bir hafta ertelendi. İşte, okullarda sınav tarihi...