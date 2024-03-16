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MEB tarih verdi: AÖL 2.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, soru - cevap duyurusunun yanı sıra sonuç tarihini araştırıyor. MEB tarafından paylaşılan takvimle AÖL sınav sorularının yayımlanacağı ve sonuçlandırılacağı tarihe yer verildi. Peki, AÖL 2.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarih verdi: AÖL 2.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı Engelli ve Orta Doğu Programı Öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanacak. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB tarih verdi: AÖL 2.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL 2.DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

MEB tarih verdi: AÖL 2.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

MEB tarih verdi: AÖL 2.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRME

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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