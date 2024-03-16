MEB tarih verdi: AÖL 2.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, soru - cevap duyurusunun yanı sıra sonuç tarihini araştırıyor. MEB tarafından paylaşılan takvimle AÖL sınav sorularının yayımlanacağı ve sonuçlandırılacağı tarihe yer verildi. Peki, AÖL 2.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı Engelli ve Orta Doğu Programı Öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanacak. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.