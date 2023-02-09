MEB'ten "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" duyurusu: e-Okul ile nakil başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı afetzede öğrencilere yönelik yeni kararlar aldı. Alınan kararlardan biri de nakil başvurularıyla ilgili oldu. Lise, ortaokul ve ilkokul nakil işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, doğal afet nedeniyle nakil başvuruları e-Okul sistemi üzerinden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.