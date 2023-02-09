MEB'ten "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" duyurusu: e-Okul ile nakil başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı afetzede öğrencilere yönelik yeni kararlar aldı. Alınan kararlardan biri de nakil başvurularıyla ilgili oldu. Lise, ortaokul ve ilkokul nakil işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, doğal afet nedeniyle nakil başvuruları e-Okul sistemi üzerinden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.
İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla, okul müdürlükleri tarafından "e-Okul" sistemi üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri halinde, 'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği' kapsamında, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilecek.
e-Okul'dan yapılacak öğrenci nakil başvuruları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle gerçekleşiyor.
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.