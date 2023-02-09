MEB'ten "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" duyurusu: e-Okul ile nakil başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" hakkıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı. Peki, e-Okul ile nakil başvurusu nasıl yapılır?

MEB'ten "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" duyurusu: e-Okul ile nakil başvurusu nasıl yapılır? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı afetzede öğrencilere yönelik yeni kararlar aldı. Alınan kararlardan biri de nakil başvurularıyla ilgili oldu. Lise, ortaokul ve ilkokul nakil işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, doğal afet nedeniyle nakil başvuruları e-Okul sistemi üzerinden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

MEB'ten "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" duyurusu: e-Okul ile nakil başvurusu nasıl yapılır? - 2

DOĞAL AFET NEDENİYLE NAKİL DUYURUSU

İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla, okul müdürlükleri tarafından "e-Okul" sistemi üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri halinde, 'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği' kapsamında, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilecek.

MEB'ten "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" duyurusu: e-Okul ile nakil başvurusu nasıl yapılır? - 3

E - OKUL NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Okul'dan yapılacak öğrenci nakil başvuruları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle gerçekleşiyor.

MEB'ten "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" duyurusu: e-Okul ile nakil başvurusu nasıl yapılır? - 4

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER