MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuçları için geri sayım
2023 MSÜ mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 5 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakatları 4 Ağustos'ta sona erdi. Mülakatlara katılım sağlayan adaylar da sonuçların ne zaman ilan edileceğini öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri devam ederken, MSÜ mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 2023 MSÜ mülakat sonuçları hakkında bilgiler...