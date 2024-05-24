MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercihleri
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan tarihinde başlayan 2024 MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. MSÜ tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ise gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 MSÜ tercihleri geride kaldı. 2024 MSÜ tercih sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından, öğrenciler aday değerlendirme puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.