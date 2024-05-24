MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercihleri

2024 MSÜ tercihleri geride kaldı. 2024 MSÜ tercih sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından, öğrenciler aday değerlendirme puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.