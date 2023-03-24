Öğretmen atama takvimi belli oldu: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı

45 bin öğretmen atamasında beklenen gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını bildirdi.Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan dağılımı nasıl olacak?

Öğretmen atama takvimi belli oldu: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı - 1

Öğretmen ataması hakkında beklenen haber geldi. Bakan Mahmut Özer, sosyal medya hesabından binlerce öğretmen adayının beklediği atama takvimini ilan etti. Atama takvimi içerisinde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi, sözlü sınav tarihi, sonuç tarihi, tercih ve sonuçların ilan edileceği tarihler yer alıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen atama takvimi belli oldu: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı - 2

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Özer, " 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ve branş dağılımını ilan ettik. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atama takvimi belli oldu: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı - 3

Özer tarafından paylaşılan takvime göre, 45 bin öğretmen ataması için başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Öğretmen atama takvimi belli oldu: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı - 4

KONTENJAN BİLGİSİ

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

Öğretmen atama takvimi belli oldu: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı - 5

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde atama müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini duyurmuştu.

Öğretmen atama takvimi belli oldu: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı - 6

"Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

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