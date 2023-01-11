Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? (2023 MEB öğretmen ataması tarihleri)

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, 2023 yılında atama bekleyen öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Yeni yılda öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağını merak eden öğretmen adayları gözlerini MEB'den gelecek duyuruya çevirdi. İşte öğretmen atamalarına ilişkin son bilgiler.
Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"