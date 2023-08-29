Öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı? (MEBBİS tayin sonucu görüntüleme)

Millî Eğitim Bakanlığınca, 25-28 Ağustos tarihleri arasında kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları alındı. İl içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı? (MEBBİS tayin sonucu görüntüleme) - 1

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından ikinci yer değiştirme takviminin ayrıntıları açıklanmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı? (MEBBİS tayin sonucu görüntüleme) - 2

ATAMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulundu. Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alındı, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. 

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı? (MEBBİS tayin sonucu görüntüleme) - 3

İlişiği kesme işlemleri ise 31Ağustos 2023 itibarıyla başlayacak.

Öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı? (MEBBİS tayin sonucu görüntüleme) - 4

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha
fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise
atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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