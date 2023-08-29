Öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı? (MEBBİS tayin sonucu görüntüleme)
Millî Eğitim Bakanlığınca, 25-28 Ağustos tarihleri arasında kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları alındı. İl içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından ikinci yer değiştirme takviminin ayrıntıları açıklanmıştı.