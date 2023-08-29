Öğretmenlerin 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları açıklandı mı? (MEBBİS tayin sonucu görüntüleme)

ATAMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulundu. Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alındı, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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