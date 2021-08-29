Okula uyum için 10 altın öneri

2. Çocuğunuzu tanıyın: Okula başlamak için çocuğunuzun hazır olup olmadığını gözlemleyin. Bazı çocuklar sabah erkenden çantasını alıp okulun yolunu tutarken, kimi annesinin onu bırakacağını düşünebilir. En önemli olan konu çocuğun duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak hayatında başlayacak yeni duruma hazır olup olmadığıdır. Örneğin hiç arkadaş ilişkisi olmayan çocuk için uyum süreci zorlayıcı olacaktır. Bunlar göz önünde bulundurulmalı.