Okullarda ara tatil kalkacak mı? İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?
Ara tatil uygulaması 2019 yılında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından hayata geçirilmişti. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için gerçekleştirilmesi planlanan ara tatil tarihleri ise şöyle: Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak. Peki, okullarda ara tatil kalkacak mı? İllere göre ara tatil uygulaması olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ara tatil uygulamasına devam edilmesi halinde ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması planlanıyor. İşte, bu kapsamda son bilgiler...