ÖSYM KPSS ATAMA TERCİHLERİ: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlandı. Öte yandan KPSS-2023/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. 20-27 Aralık tarihleri arasında KPSS-2023/2 tercihleri yapacak adaylar, gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranına çevirdi. İşte, KPSS tercih sonuçlarına dair son gelişmeler...