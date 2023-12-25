ÖSYM KPSS ATAMA TERCİHLERİ: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlandı. Öte yandan KPSS-2023/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS ATAMA TERCİHLERİ: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. 20-27 Aralık tarihleri arasında KPSS-2023/2 tercihleri yapacak adaylar, gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranına çevirdi. İşte, KPSS tercih sonuçlarına dair son gelişmeler...

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ÖSYM KPSS ATAMA TERCİHLERİ: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlayacak. Tercih işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM KPSS ATAMA TERCİHLERİ: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ÖSYM KPSS ATAMA TERCİHLERİ: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Aralık'ta başlayan KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

Sonuçların tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

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