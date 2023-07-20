ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır? (ÖSYM AİS ilk şifre alma işlemi)
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerinin başlamasını bekleyen adaylar, ilk ÖSYM AİS şifresinin nasıl alınacağını merak ediyor. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapacak olan adaylar, şimdiden ÖSYM şifrelerini almak istiyor. Peki, ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır? İşte ÖSYM AİS ilk şifre alma işlemi.
2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerinin başlamasını bekleyen adaylar, ilk ÖSYM AİS şifresinin nasıl alınacağını merak ediyor. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapacak olan adaylar, şimdiden ÖSYM şifrelerini almak istiyor. Peki, ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır? İşte ÖSYM AİS ilk şifre alma işlemi.