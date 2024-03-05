ÖSYM tarih verdi: YÖKDİL/1 sonucu ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL'in bu yılki ilk oturumuna 104 bin 485 aday katıldı. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapıldı. Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilmişti. Peki, YÖKDİL/1 sonucu ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Şubat Pazar günü düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) 104 bin 485 aday katılım sağladı. Şimdi ise sınav sonuçları ve cevap anahtarları adayların gündeminde.