ÖSYM tarih verdi: YÖKDİL/1 sonucu ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL PUANI NEREDE KULLANILIR?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.