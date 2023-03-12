ÖSYM YKS başvuru kılavuzu 2023: YKS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? YKS sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 YKS başvuruları 8 Mart tarihinde başladı. YKS başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden yapılıyor. Başvurularını henüz yapmamış olan kişiler ise, başvuruların sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar?