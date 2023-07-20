Sayısal (MF) bölümleri hangileri? Hangi bölümler MF puanıyla tercih ediliyor? (2023 dört yıllık ve iki yıllık eşit ağırlık bölümleri listesi)

2023 üniversite tercih süreciyle birlikte bu yıl yüz binlerce kişi üniversiteli olacak. Tercihlerde MF yani sayısal bölümleri yine birçok adayın ilgi gösterdiği tercihler arasında yer alacak. Lisans ve ön lisans bölümlerinde eğitim alacak adaylar, MF puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. İşte, YÖK ve ÖSYM verilerine göre MF puan türleri ile tercih yapılabilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin listesi...