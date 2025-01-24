Sınav tarihleri belli oldu: MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin konu dağılımını açıkladı. Adaylar, sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, "https://dokuman.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek. Peki, MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca Akademi Giriş Sınavının ayrıntıları ilan edildi. Bu gelişmenin ardından öğretmen adaylarının da araştırmaları hız kazandı. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların kapsamı ve konu dağılımları da merak ediliyor. İşte, MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT hakkında bilgiler...