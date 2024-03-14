Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş

Bakanlık, sınava girmek isteyen adayların kendi başvurularını yapmaları gerektiğini duyurmuştu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül de yeni bir açıklama yaparak, öğrencilerin artık kendi okullarında değil, belirlenen okullarda sınava gireceklerini söyledi.