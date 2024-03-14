Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, pandemi öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar. Geçen sene gerçekleşen Kahramanmaraş depremi nedeniyle sadece birinci dönem konularının sorulduğu sınavda bu sene, 8'inci sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak.
Liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenecek merkezi sınavda, bu yıl pandemi öncesi kurallara dönülüyor.