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Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, pandemi öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar. Geçen sene gerçekleşen Kahramanmaraş depremi nedeniyle sadece birinci dönem konularının sorulduğu sınavda bu sene, 8'inci sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak.

Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş - 1

Liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenecek merkezi sınavda, bu yıl pandemi öncesi kurallara dönülüyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş - 2

Bakanlık, sınava girmek isteyen adayların kendi başvurularını yapmaları gerektiğini duyurmuştu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül de yeni bir açıklama yaparak, öğrencilerin artık kendi okullarında değil, belirlenen okullarda sınava gireceklerini söyledi.

Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş - 3

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak merkezi sınavda bu yıl, pandemi nedeniyle devreye alınan uygulamalar kaldırıldı. Artık sınava girmek isteyen adaylar, kendi başvurularını yapacak.

Öğrenciler sınava kendi okullarında değil, belirlenen okullarda girecek.

Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş - 4

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, pandemi dönemi devreye alınan uygulamalara son verildiğini duyurdu.

Öğrencilerin Covid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklarını söyledi. Her ilçede bir sınav merkezi olacak şekilde planlama yapıldığını duyurdu.

Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş - 5

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin sınav yeri bilgileri, 24 Mayıs'ta ilan edilecek fotoğraflı sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Okul müdürlükleri belgeleri mühürleyip onayladıktan sonra öğrencilere teslim edecek.

Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş - 6

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi ve tayin gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velilerinin, sınava girmek istedikleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine 28 Mayıs'a kadar başvuru yapması gerekiyor.

Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş - 7

Bülbül, bu yıl öğrencilerin 8. sınıfın her iki döneminden de sorumlu olduğunu hatırlattı. Soruların ana kaynağının ders kitapları olacağını belirtti.

Bülbül, "Belirli aralıklarla yayımladığımız örnek sorular aslında sınav sorularına yönelik ipuçları barındırıyor." ifadesini kullandı.

Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş - 8

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları 18 Mart'ta başlayacak.

Sınavla öğrenci alan okulları tercih etmek isteyenlerin 29 Mart'a kadar e-Okul üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor.

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