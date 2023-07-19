Sözel (TS) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık sözel bölümleri

2023-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih süreci adayların gündeminde yer alacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile tercihlerine yön verecek üniversiteli adayları, hangi puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. En çok merak edilenlerden biri de sözel olarak bilinen TS puan türüyle öğrenci alan bölümlerin hangileri olduğu. İşte, YÖK ve ÖSYM verilerine göre TS puan türleri ile tercih yapılabilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin listesi...