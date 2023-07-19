Sözel (TS) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık sözel bölümleri

2023 YKS sonuçlarının ardından tercih süreci heyecanı adayların bir numaraları gündemi olacak. 2023 üniversite tercih süreciyle birlikte bu yıl yüz binlerce kişi üniversiteli olarak lisans ve ön lisans bölümlerinde eğitim hayatına başlayacak. Tercihlerde TS yani sözel bölümleri yine tercih edilenler arasında popüler olarak dikkat çekecek. Lisans ve ön lisan bölümlerinde eğitim alacak adaylar, TS puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, Sözel (TS) bölümleri neler? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor?

Sözel (TS) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık sözel bölümleri - 1

2023-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih süreci adayların gündeminde yer alacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile tercihlerine yön verecek üniversiteli adayları, hangi puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. En çok merak edilenlerden biri de sözel olarak bilinen TS puan türüyle öğrenci alan bölümlerin hangileri olduğu. İşte, YÖK ve ÖSYM verilerine göre TS puan türleri ile tercih yapılabilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin listesi...

EĞİTİM HABERLERİ

Sözel (TS) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık sözel bölümleri - 2

SÖZEL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN DÖRT YILLIK BÖLÜMLER

Okul Önce Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Sanat Tarihi

Tarih

Türk Dili ve Edebiyati

İslami İlimler

Coğrafya

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Sinema ve Televizyon

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sözel (TS) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık sözel bölümleri - 3

İlahiyat

Gazetecilik

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Rekreasyon Yönetimi

İletişim ve Tasarımı

Basın ve Yayın

Film Tasarımı ve Yönetimi

Yeni Medya ve İletişim

El Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel Sanatlar

Halkbilimi

Sümeroloji

Sözel (TS) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık sözel bölümleri - 4

Coğrafya Öğretmenliği

Fotoğraf

Çizgi Film ve Animasyon

Film Tasarımı ve Yönetimi

Medya ve İletişim

İletişim Bilimleri

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Sözel (TS) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık sözel bölümleri - 5

İKİ YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler

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