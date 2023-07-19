Sözel (TS) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık sözel bölümleri
2023 YKS sonuçlarının ardından tercih süreci heyecanı adayların bir numaraları gündemi olacak. 2023 üniversite tercih süreciyle birlikte bu yıl yüz binlerce kişi üniversiteli olarak lisans ve ön lisans bölümlerinde eğitim hayatına başlayacak. Tercihlerde TS yani sözel bölümleri yine tercih edilenler arasında popüler olarak dikkat çekecek. Lisans ve ön lisan bölümlerinde eğitim alacak adaylar, TS puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, Sözel (TS) bölümleri neler? Hangi bölümler TS puanıyla tercih ediliyor?
2023-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih süreci adayların gündeminde yer alacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile tercihlerine yön verecek üniversiteli adayları, hangi puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. En çok merak edilenlerden biri de sözel olarak bilinen TS puan türüyle öğrenci alan bölümlerin hangileri olduğu. İşte, YÖK ve ÖSYM verilerine göre TS puan türleri ile tercih yapılabilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin listesi...