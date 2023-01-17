Takdir teşekkür hesaplamanın (takdir- teşekkür puanı) ayrıntıları: Onur belgesi kimlere verilir?

Yarıyıl tatiline az bir zaman kala öğrencileri karne heyecanı sardı. Yapılan son sınavların ardından öğrencilerin başarı puanları da netleşecek. Öğrenciler bu puana göre takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanacak.
2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak 2023 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi
Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın Onur Belgesi ile ödüllendirilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.