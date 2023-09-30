TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS/2 sonuç takvimi
TUS sonuçları için geri sayım başladı. 2023-TUS 2'nci dönem 14 ilde, 2023-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ise Ankara'da geçtiğimiz hafta yapıldı. İki sınav şeklinde yapılan 2023-TUS 2'nci dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile Klinik Tıp Bilimleri Testine katılan adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem sınavları gerçekleştirildi. Sınavın ardından şimdi de sonuçlar gündemde.