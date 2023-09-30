TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS/2 sonuç takvimi

TUS sonuçları için geri sayım başladı. 2023-TUS 2'nci dönem 14 ilde, 2023-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ise Ankara'da geçtiğimiz hafta yapıldı. İki sınav şeklinde yapılan 2023-TUS 2'nci dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile Klinik Tıp Bilimleri Testine katılan adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS/2 sonuç takvimi - 1

ÖSYM Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem sınavları gerçekleştirildi. Sınavın ardından şimdi de sonuçlar gündemde.

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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS/2 sonuç takvimi - 2

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile 2023- Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönemi sonuçları için tarih belli oldu.

TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS/2 sonuç takvimi - 3

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. dönem) soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

TUS 2. dönem sınavına başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 4 Ekim 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Öte yandan, bugün düzenlenen 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı'na (STS Tıp Doktorluğu) katılan adaylar da ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden sınav sorularına ve cevap anahtarına erişebilecek.

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