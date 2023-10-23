TUS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 TUS/2 tercihleri bekleniyor

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) sonuçları ÖSYM tarafından 19 Ekim'de açıklandı. Şimdi ise tüm gözler kontenjanların açıklanması ve tercih sürecinin başlamasında. İşte, 2023 TUS/2 tercihleri hakkında son bilgiler...