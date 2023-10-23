TUS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 TUS/2 tercihleri bekleniyor
24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) sonuçları 19 Ekim'de adayların erişime açıldı. TUS 2. dönem sınav sonuçları ile beraber bu kez de tercih takvimi merak konusu oldu. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlıyor?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) sonuçları ÖSYM tarafından 19 Ekim'de açıklandı. Şimdi ise tüm gözler kontenjanların açıklanması ve tercih sürecinin başlamasında. İşte, 2023 TUS/2 tercihleri hakkında son bilgiler...