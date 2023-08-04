Ücretli öğretmenlik başvuruları 2023: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak?
Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak?
Ücretli öğretmenlik başvuruları bu eğitim dönemi öncesinde merak ediliyor. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak adaylar, bakanlığın ilçe müdürlükleri üzerinden başvurularını online olarak sürdürecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?