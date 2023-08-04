Ücretli öğretmenlik başvuruları 2023: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak?

Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2023: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak? - 1

Ücretli öğretmenlik başvuruları bu eğitim dönemi öncesinde merak ediliyor. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak adaylar, bakanlığın ilçe müdürlükleri üzerinden başvurularını online olarak sürdürecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlayacak?

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Ücretli öğretmenlik başvuruları 2023: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak? - 2

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Her il ve ilçede başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Bu sebepten dolayı başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması gerekiyor.

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2023: Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak? - 3

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

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