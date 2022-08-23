Üniversite harç ücretleri | 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin harç ücretleri belli oldu. İşte üniversiteyi ikinci öğretim ya da açıköğretim şeklinde okumak isteyen öğrencilerden alınan harç ücretlerine ilişkin detaylı bilgiler...

Haberler 23.08.2022 - 09:06

Üniversite harç ücretleri | 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek? - 1

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, kinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu.

Üniversite harç ücretleri | 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek? - 2

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.

Üniversite harç ücretleri | 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek? - 3

Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

Üniversite harç ücretleri | 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek? - 4

2023-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp Fakültesi 961 TL,

Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi: 804 TL,

Veteriner Fakültesi: 629 TL,

Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL,

Hukuk Fakültesi: 509 TL,

İktisat ve İşletme Fakültesi 509 TL,

İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL,

Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL,

İlahiyat, İletişim Fakültesi: 463 TL,

Açıköğretim: 105 TL,

Devlet Konservatuvarı: 958 TL,

Turizm Fakültesi: 463 TL

Üniversite harç ücretleri | 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek? - 5

Üniversite eğitimlerini örgün ve gündüz alan öğrenciler, 2012'den bu yana harç ücretlerinden muaf tutuluyor.

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