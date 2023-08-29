Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında kayıt işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) kayıtlar için belirlediği son tarihi merak eden üniversiteli adayları, araştırmalarına hız verdi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?
Üniversite kayıtlarının başlamasının ardından öğrencilerin araştırmaları başladı. Henüz kayıt işlemlerini yapmayan adaylar, bu işlemler için belirlenen son resmi tarihi öğrenmek istiyor. Kayıtlar için gerekli prosedürleri yerine getimek gerekiyor. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt takvimi...