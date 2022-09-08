Burs veren kurumlar listesi 2022: Üniversitede hangi kurum ne kadar burs veriyor?

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 11:36
Geri ödemesiz burs imkanı sağlayan KYK burs ve kredi başvuru tarihi henüz açıklanmadı.
Burs artışları genellikle ocak ayında gerçekleştiriliyor.
Mevcut burs miktarları ise; önlisans ve lisans öğrencileri için 850 TL, yüksek lisans için 1750 TL doktora ve ilk yüze girme başarısı gösteren öğrenciler için 2 bin 550 TL olarak uygulanıyor.
Vakıf, bursları geri ödemesiz olarak maddi durumu kısıtlı üniversite öğrencilerine veriyor.
Anadolu Grubu'na bağlı olan Vakfın bu yılki burs başvuruları ise bu ay içerisinde gerçekleştirilecek.
Kesin kayıt tarihi: 1-30 Eylül arası
Bu bursa başvurmak için gerekli olacak şartlar ise T.C vatandaşı olmak, maddi imkânı olmamak, başarılı olmak, devlet üniversitesinde okumak.
Burslar öğrenciye 9 ay boyunca ödeniyor.
Burslar, bir ay için 200 TL olarak 3'er aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Ekim aylarında peşin veriliyor.
Burs ücretleri her yıl tekrardan belirleniyor.
Üniversitelerini İstanbul'da okuyan öğrenciler Anadolu Vakfı'na direkt giderek burs paralarını elden alıyor.
İstanbul dışında okuyan öğrenciler bulundukları illerde Vakıflar Bankasında açacakları hesaba yatırılıyor.
Vakıf ayrıca "Hizmet Şartlı Burs" veriyor. Sadece Tıp ve hemşirelik okuyan öğrenciler için geçerli olan bu bursu alan öğrenciler, mezun oldukları zaman 2 yıl ücretli Anadolu Sağlık Merkezi'nde çalışma şartını kabul etmiş oluyor. Tabii bursları da bu yüzden 2 kat fazla oluyor.
Vakıf, üniversiteli öğrencilere maddi destek sağlamak amacı ile yürüttüğü burs programı kapsamında İTÜ, ODTÜ, Ege, İstanbul ve Boğaziçi Üniversiteleri'nde lisans okuyup başarılı olan ve maddi imkânları kısıtlı öğrencilere karşılıksız burs veriyor.
12 AY BOYUNCA ÖDENİYOR
Vakıf, burslarını 12 ay veriyor. Not ortalamasını 2.50'nin altına düşüren öğrencilerin bursları iptal ediliyor. Vakıf kendi personelinin çocuklarına üniversite sınırı çizmeden 50 adet burs veriliyor.
Burslarla ilgili detaylı bilgiye www.elginkanvakfi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilim insanı yetiştirmek amacı ile Tübitak ile koordineli başarı bursu, yurtdışına, dil eğitimi, master, doktora eğitimi için gidecek başarılı öğrencilere de burs olanağı sunuyor.
Bu bursa başvuracak öğrencilerin internet sitesinde yer alan formu doldurup ekim ayı içinde başvuru yapması gerekiyor.
Burs talebi kabul edilenler ise mülakata çağırılıyor. Vakıf, bnu yılki aylık burs miktarını bin 400 lira olarak belirledi.
İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerine ÖSYM tarafından yüzde 100 burslu olarak yerleştirilen veya yüzde 100 şehit bursu ile öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine karşılıksız burs veriliyor.
Vakfın bursuna başvurmak isteyen gençler, üniversite rektörleri/fakülte dekanları ve okul müdürleri tarafından tayin edilen burs komisyonları aracılığıyla seçiliyor.
Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.
Türk Eğitim Vakfı tarafından verilen burslar karşılıksız olarak hesaplara yatırılıyor. Burs verilecek öğrencilerin seçimi ise, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile yapılıyor.
Üniversite bursu bin 325, yüksek lisans bursu 2 bin lira.
Burslar öğrenciye 9 ay boyunca ödeniyor.
GEV bursu alan öğrenciler aynı eğitim döneminde başka kurumdan da burs alınamaz.
Öğrencinin, babasının veya annesinin olmaması, şehit çocuğu olması, ya da dezavantajlı olması durumları, eşit adaylar arasında öncelik neden olarak gösteriliyor.
Başvuru belgeleri eksiksiz olan öğrenciler arasından, üniversitelerin öğrenci işleri ve/veya burs ofisleri başarı ve ihtiyaç kriterlerini dikkate alarak öğrencilerin seçimini yapar. Onaylı bursiyer listelerini ve başvuru belgelerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler. Belgelerin fotokopileri ilgili birimlerde dosyalanarak saklanır.
Aynı birimler; başarı kriterini sağladığı için bursları devam edecek öğrencilerin güncel transkriptlerini Mehmet Zorlu Vakfı’na gönderirler.
TÜBİTAK, YKS sonucuna göre sayısal bölümler için, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler için TYT puan türünde ilk 25 bine giren öğrencilere burs veriyor.
24 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında başvurusu yapılacak bursla öğrencilere aylık bin 600 ile 5 bin 250 TL arasında destek sağlanıyor.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına kayıt olan öğrencilere burs veriyor.
Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle KKTC’de okuyanlara burs vermiyor.
Aylık 450 TL’lik bursu almak isteyenlerin başvurularını 12 Eylül-30 Eylül arasında yapması gerekiyor.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bursu, sadece İstanbul ve Ankara’da okuyan öğrencilere veriliyor.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu burstan yararlanabiliyor. Geri ödemesiz burstan faydalanmak isteyenler 16 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek.
Kız Çocukları Eğitim Derneği bursu sadece kadın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veriliyor. Aylık 1000 TL olarak ödenen burstan faydalanabilmek için 15 Eylül’e kadar başvuru yapmak gerekiyor.