Burs veren kurumlar listesi 2022: Üniversitede hangi kurum ne kadar burs veriyor?

9 AY BOYUNCA ÖDENİYOR

Burslar öğrenciye 9 ay boyunca ödeniyor.



Burslar, bir ay için 200 TL olarak 3'er aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Ekim aylarında peşin veriliyor.



Burs ücretleri her yıl tekrardan belirleniyor.



Üniversitelerini İstanbul'da okuyan öğrenciler Anadolu Vakfı'na direkt giderek burs paralarını elden alıyor.



İstanbul dışında okuyan öğrenciler bulundukları illerde Vakıflar Bankasında açacakları hesaba yatırılıyor.



Vakıf ayrıca "Hizmet Şartlı Burs" veriyor. Sadece Tıp ve hemşirelik okuyan öğrenciler için geçerli olan bu bursu alan öğrenciler, mezun oldukları zaman 2 yıl ücretli Anadolu Sağlık Merkezi'nde çalışma şartını kabul etmiş oluyor. Tabii bursları da bu yüzden 2 kat fazla oluyor.