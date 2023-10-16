Üniversitelerde ara tatil olacak mı? Üniversite ara tatili ne zaman yapılır?
Üniversitelerde ara tatil durumu merak ediliyor. İlkokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu tatilden üniversitelilerin yararlanıp yararlanamayacağı araştırılıyor. Üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak. Peki, üniversitelerde ara tatil olacak mı?
Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı devam ediyor. Güz dönemi derslerinin başlaması ile şimdi vize ve final takvimi gündeme geldi. Öte yandan üniversiteliler, MEB'e bağlı okullarda uygulanan ara tatillerin üniversiteler için geçerli olup olmadığını merak ediyor. İşte, üniversitelerde ara tatil hakkında bilgiler...