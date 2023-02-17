Üniversitelerde son durum: Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan hibrit eğitim açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen depremler ardından alınan kararlardan biri de üniversitelerle ilgili olmuştu. Üniversitelerde yüz yüze eğitime bir süre ara verilmesi ardından YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, üniversitelerde son durum ne? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde son durum: Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan hibrit eğitim açıklaması - 1

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklamada bulundu. Nisan ayında üniversitelerin durumunu yeniden gözden geçireceklerini bildiren Özvar, hibrit eğitim ihtimalini dile getirdi.

Üniversitelerde son durum: Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan hibrit eğitim açıklaması - 2

Uzaktan eğitim kararını hatırlatan Özvar; "Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.


Üniversitelerde son durum: Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan hibrit eğitim açıklaması - 3

Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek

(Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde son durum: Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan hibrit eğitim açıklaması - 4

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

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