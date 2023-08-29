Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yılı yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçları ile LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı ile beklentisi artan adaylar, kurumdan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvurularında son bilgiler...