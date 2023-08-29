Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları bekleniyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023-2024 eğitim dönemi için ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları bekleniyor. Gözler şimdi üniversite ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM burs başvuru takviminde olacak. Öğrenciler konuya dair en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları bekleniyor - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yılı yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçları ile LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı ile beklentisi artan adaylar, kurumdan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvurularında son bilgiler...

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları bekleniyor - 2

VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılının ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini duyurmadı.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılda burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları bekleniyor - 3

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılının yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini açıklamadı

Geçtiğimiz yıl yükseköğrenim burs başvuruları 21-30 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılda burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor.

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